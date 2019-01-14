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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Родителей, убивших собственную 4-летнюю дочь, оставили под стражей

Белопольский районный суд продолжил содержание под стражей отцу и изменил меру пресечения матери, которые обвиняются в смерти собственной дочери.

24 января по делу об убийстве своего малолетнего ребенка в отношении гражданина Б., обвиняемого по ч. 2 ст. 121 УК Украины и гражданки Б., обвиняемого по ч. 1 ст. 125, ч. 3 ст. 135 УК Украины, судом обвиняемому Б. продлен срок содержания под стражей в «Сумском следственном изоляторе» сроком на 60 суток, а обвиняемой Б. мера пресечения в виде домашнего ареста заменена на содержание под стражей сроком на 60 суток.

Принимая решения по результатам рассмотрения ходатайства о продлении и изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на содержание под стражей, суд исходил из серьезного характера противоправных деяний, их тяжести, конкретных обстоятельств уголовного производства. В частности из того, что риски, которые стали основанием для избрания обвиняемому меры пресечения, не уменьшились и не исчезли, а потому оправдывают содержания обвиняемого Б. под стражей. Доказательств на замену мер на более мягкие суду не предоставлено.

При изменении меры пресечения обвиняемой Б. судом изучалась возможность продолжения применения более мягкого пресечения, однако Б. нарушила запрет покидать место жительства и выезжать за пределы населенного пункта. Сама обвиняемая Б. в судебном заседании не отрицала, что нарушила условия домашнего ареста, дополнительно отметила, что проживать ей в настоящее время негде, ночует, где придется, средства к существованию у нее отсутствуют, поскольку Б. нигде не работает, а это может способствовать тому, что последняя совершит другое преступление.

Учитывая указанные выше обстоятельства, а также наличие рисков, которые существовали в применении к обвиняемой Б. домашнего ареста, суд пришел к выводу, что последняя в дальнейшем не сможет соблюдать условия применения домашнего ареста, а потому изменил установленный ранее меру пресечения на содержание под стражей.

Для информации: 13 июля 2018 года около 14 часов Б. умышленно нанес своей 4-летней дочери 2 удара по голове двухлитровой бутылкой, наполненной водой, и еще 1 удар кулаком также в область головы, потому что последняя отказалась есть.

За этими событиями наблюдала мать ребенка, которая не вмешалась в избиении, а наоборот, будучи возмущенной поведением дочери, ударил последнюю ладонью в область затылка, а после того, как дочь оказалась на полу, надавила ей коленом в область лобка.

Несмотря на то, что у дочери сразу ухудшилось здоровье, родители не предоставили ей необходимой помощи, не вызывали врача, а отец отнес дочь на кровать, в котором она и умерла 14 июля 2018 года около 20 часов.

Совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности), наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок.

Совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет, сообщает Белопольский районный суд.

Право Белопольский район Убийство

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