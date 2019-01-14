Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:55189

Сумские легкоатлеты в топ-5 на командном чемпионате Украины

25-26 января в Сумах в обновленном манеже СумГУ прошел командный чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении.

Сборная Сумской области по итогам двух дней соревнований заняла пятое место в, пропустив вперед только Харьковскую, Днепропетровскую, Киев и Донецкую области.

Первые места команде принесли:

- Виталий Бутрым в беге на 400 м – 47,62 с и на 200 м – 21,64 с;

- Игорь Мусиенко в толкании ядра – 18,64 м;

- Марианна Гончарова в спортивной ходьбе на 5000 м – 24:14,03;

Вторые места у ходоков Олега Свистуна – 19:37,62 и Юлия Балым – 24:20,63.

Третье места у Владимира Супруна в беге на 60 м – 6,84 с.

Спорт Легкая атлетика

По тематике

Глуховская легкоатлетка покорила чемпионат Беларуси
24.01.2019 13:12

Глуховская легкоатлетка покорила чемпионат Беларуси

18-19 января в Минске прошел VII Открытый чемпионат Республики Беларусь по легкой атлетике....

В Сумах пройдет чемпионат Украины по легкой атлетике
24.01.2019 11:48

В Сумах пройдет чемпионат Украины по легкой атлетике

25-26 января в манеже СумГУ состоится командный чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении....

В Сумах пройдет четыре чемпионата Украины по легкой атлетике
22.01.2019 09:54

В Сумах пройдет четыре чемпионата Украины по легкой атлетике

В Сумах пройдет четыре чемпионата Украины по легкой атлетике...

В Сумах наградили лучших легкоатлетов области
20.01.2019 09:37

В Сумах наградили лучших легкоатлетов области

В рамках Открытого чемпионата Сумской области по легкой атлетике в помещении состоялось награждение памятными призами лучших спортсменов и тренера прошлого...

В обновленном манеже пройдет чемпионат Сумщины по легкой атлетике
17.01.2019 09:10

В обновленном манеже пройдет чемпионат Сумщины по легкой атлетике

18-19 января в Сумах пройдет Открытый чемпионат области по легкой атлетике среди юношей, взрослых и ветеранов в помещении сборных команд...

view counter
view counter

Статьи

Добрая половина «ХЗВ» выступила в Сумах с бла-бла-бла…
24.01.2019 16:23
Монетизация без монет: чего ждать субсидиантам
23.01.2019 14:00
Как справедливо распределить 130 миллиардов социальной поддержки: в Минсоцполитики назвали три составляющих
23.01.2019 12:55
Киевский дизайнер нарисовал транспортную схему для Сум
23.01.2019 11:43
Александр Соколов: «Удел Швондеров – горланить песни, а не писать законы» ®
22.01.2019 18:59
Київські роботи сумського художника: виставка «Полотно Вода Олія»
22.01.2019 17:06
Впервые в Сумах выставка черепах со всего мира
21.01.2019 16:17
Сергій Каплін у Сумах: Сумщина стане українським Кувейтом, а Україна побудує шведську соціальну модель
17.01.2019 11:38
Сумчане смогут получать субсидию в денежной форме
16.01.2019 16:39
Земля и люди: прокуратура против землевладельца
16.01.2019 16:23
Как в Сумах обучают социальному предпринимательству ветеранов АТО
15.01.2019 17:10
Літо взимку: у Сумах проходить виставка кращих робіт головного ленд-арт фестивалю країни
14.01.2019 16:48
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Зеленая книга» Питер Фаррелли (США, 2018)
«Зеленая книга» Питер Фаррелли (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:45 17:15
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:45 14:50 18:10 20:15
«Предчувствие » Дженсен Ноен (США, 2018)
«Предчувствие » Дженсен Ноен (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 19:45 22:40
«Исчезновение» Кристоффер Нюхольм (Великобритания, 2018)
«Исчезновение» Кристоффер Нюхольм (Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 21:30
«Астрал: Новое измерение» Крис Мул (Великобритания, 2018)
«Астрал: Новое измерение» Крис Мул (Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20 23:40
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
Кино Дружба
16-20 - 65 грн.
«Семья по-быстрому» Шон Андерс (США, 2018)
«Семья по-быстрому» Шон Андерс (США, 2018)
Кино Космос
11:40 — 45 грн. 18:00 — 55 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.