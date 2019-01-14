Сумские легкоатлеты в топ-5 на командном чемпионате Украины 25-26 января в Сумах в обновленном манеже СумГУ прошел командный чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении.

Сборная Сумской области по итогам двух дней соревнований заняла пятое место в, пропустив вперед только Харьковскую, Днепропетровскую, Киев и Донецкую области.

Первые места команде принесли:

- Виталий Бутрым в беге на 400 м – 47,62 с и на 200 м – 21,64 с;

- Игорь Мусиенко в толкании ядра – 18,64 м;

- Марианна Гончарова в спортивной ходьбе на 5000 м – 24:14,03;

Вторые места у ходоков Олега Свистуна – 19:37,62 и Юлия Балым – 24:20,63.

Третье места у Владимира Супруна в беге на 60 м – 6,84 с.