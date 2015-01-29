Сумчан запрошують переглянути фільм про Героїв Крут 29 січня о 17:00 у приміщенні міської галереї відбудеться перегляд документальної стрічки «Крути. 100 років битви».

Сюжет документальної стрічки з елементами реконструкції побудовано навколо трьох молодих хлопців, котрі до цього не тримали зброї в руках, але вирушили на вирішальний для країни бій, який закінчиться по-різному для кожного з них. Через 100 років випливають досі не відомі факти про подвиг під Крутами та відповідь на головне питання – що змусило юнаків з усіх усюд і зовсім різних прошарків йти добровольцями воювати за Україну?

Запрошуємо усіх бажаючих приєднатися до вшанування 101 річниці історичної битви.

Вхід вільний.