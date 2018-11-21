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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:23215

Преступность на Сумщине в 2018 году: печальная статистика

Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в 2018 году зарегистрировано 11872 уголовные правонарушения против 12450 - в 2017 году.

Около трети уголовных проявлений - это тяжкие и особо тяжкие преступления (среди них 48 очевидных умышленных убийств и покушений).

За 2018 год было зафиксировано 5845 краж и грабежей, 976 преступлений в сфере оборота наркотических средств, 207 случаев незаконного оборота оружия, 196 проявлений криминальной деятельности малолетних и несовершеннолетних.

Количество пострадавших от преступлений в 2018 году составляла 8835 человек, среди них 3409 женщин и детей. В ДТП на дорогах Сумщины погибли 39 человек.

За 2018 год правоохранительными органами Сумщины обнаружено 3870 злоумышленников, среди которых 158 малолетних и несовершеннолетних. При этом выявлено 38 человек, которые действовали в составе 13 преступных групп.

Право Криминал Преступность Статистика

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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