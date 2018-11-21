Преступность на Сумщине в 2018 году: печальная статистика

Около трети уголовных проявлений - это тяжкие и особо тяжкие преступления (среди них 48 очевидных умышленных убийств и покушений).
За 2018 год было зафиксировано 5845 краж и грабежей, 976 преступлений в сфере оборота наркотических средств, 207 случаев незаконного оборота оружия, 196 проявлений криминальной деятельности малолетних и несовершеннолетних.
Количество пострадавших от преступлений в 2018 году составляла 8835 человек, среди них 3409 женщин и детей. В ДТП на дорогах Сумщины погибли 39 человек.
За 2018 год правоохранительными органами Сумщины обнаружено 3870 злоумышленников, среди которых 158 малолетних и несовершеннолетних. При этом выявлено 38 человек, которые действовали в составе 13 преступных групп.
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