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Політолог: найбільш змістовно веде кампанію Тимошенко

В інтерв'ю з Михайлом Квасюком – політтехнологом, пр-спеціалістом, який закінчує магістратуру в Гданську, про погляд ззовні на виборчий процес цього року та прогнози відносно формування влади після двох плебісцитів.

- Михайло, ви постійно проживаєте зараз в Польщі, чи слідкуєте ви за новинами в Україні? 

- Так, моє закінчення навчання співпало з фінішом цьогорічної кампанії, і одночасно з проголошенням нового складу Верховної Ради я отримаю диплом магістра з політології. Звичайно, я знаходжуся в українському інформаційному полі та слідкую за боротьбою політиків через соцмережі, а також через польські новини.

- Як ставляться наші сусіди до новин з України, чи є в них інтерес до виборів Президента?

- Так як ми зараз дуже впливаємо на економіку багатьох регіонів як в Польщі, так і в сусідніх Словаччині та Німеччині, майбутні вибори достатньо висвітлюються в ЗМІ. Це можна сказати і про Європу в цілому, так як для наших західних партнерів дуже важливий прозорий виборчій процес та перехід влади в демократичний спосіб. Тому за нами слідкують зі стриманим оптимізмом та надією що влада не буде повторювати помилок минулого та зробить процес максимально демократичним.

- Під час виборчої кампанії досить часто запобігають до боротьби компроматів та корупційних скандалів, як це впливає на відношення до нашого “європейського” руху та декларацій про наміри вступити в Євросоюз?

- Якщо чесно, європейські ЗМІ більше уваги приділяють змістовності програм кандидатів та не сильно висвітлюють ті скандали, що спалахують щодня в нашому інформпросторі. Звичайно, є багато питань до влади відносно виконання взятих на себе зобов’язань відносно боротьби з корупцією, негативно сприйнятий європейцями “декоративний” військовий стан, який легковажно прийнятий владою та не мав ніяких наслідків, окрім політичних.

- Чи роблять якісь прогнози наші західні партнери, можливо є фаворити з симпатій?

- Ні, оцінюють тільки передвиборчі кампанії на предмет їх реальності та присутність ознак популізму. Якщо дивитись ззовні, то найбільш професійно кампанія ведеться командою Тимошенко. Кандидат запропонував своє бачення по основних важливих для суспільства напрямках, та головне - вступили в дискусію по питаннях, де було багато зауважень до якихось пунктів. Тому в них є час виправити та корегувати цей суспільний договір. Чинний президент вистроїв кампанію на трьох темах, зовсім виключивши з повістки головні – корупція, реформа правоохоронної системи та боротьбу з олігархічними монополіями, на які у населення найбільший запит. Інші лідери соціологічних вимірювань не запропонували нічого.

- Але ж Порошенко безапеляційно декларує напрямок до входження в європейські інституції вже в недалекому майбутньому...

- Це також є частиною популізму, бо немає ніякої дорожньої карти з конкретними кроками з реалізації. Чи був представлений документ, як наприклад, вже згадуваний “Новий курс”,  для дискусії як з виборцем, так і з владою Євросоюзу? Ні. А він має бути, так як виборець дорослішає, і хоче приймати участь у розбудові своєї держави, а не голосувати за пакет слоганів з реклами.

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