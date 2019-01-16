В Сумах пройдет чемпионат Украины по индорхоккею С 30 января по 1 февраля в Сумах пройдет чемпионат Украины по индорхоккею среди девушек 2004-2005 г.р.

Турнир, в котором примут участие команды из Сум, Коростеня и Полтавы, пройдет в спорткомплексе «Динамо» (ул. Герасима Кондратьева, 27). Начало в 11.00. Вход свободный.