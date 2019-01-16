В Сумах пройдет чемпионат Украины по индорхоккею

Турнир, в котором примут участие команды из Сум, Коростеня и Полтавы, пройдет в спорткомплексе «Динамо» (ул. Герасима Кондратьева, 27). Начало в 11.00. Вход свободный.
С 25 по 27 января в г. Литин Винницкой области и г. Коростень Житомирской области проходили игры 3-го, заключительного тура...
24-27 января в Борисполе проходил чемпионат Украины по индорхоккею среди девушек 2005-2006 г.р....
С 30 января по 1 февраля в Шостке состоится чемпионат Украины по индорхоккею среди юношей 2003-04 г.р....
Сегодня, 20 января, в Польше завершается молодежный чемпионат по индорхоккею среди девушек....
В Польше продолжается молодежный чемпионат Европы по индорхоккею среди девушек....