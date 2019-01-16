Сумчане голосуют за новый коммунальный маршрут На сайте Единой системы местных петиций зарегистрирована соответствующая петиция.

«Создать автобусный маршрут Аэропорт-Басы», - просит автор петиции Андрей Федорченко.

«Предлагаю создать общественный автобусный маршрут от «Электроавтотранса», на котором будут работать минимум три машины, и затем добавлять после того, как купят новые автобусы. Хорошо, если бы пустили этот автобусный маршрут, и он ходил бы с 5:00 до 23:00 в рабочие и выходные дни», - пишет автор.

Дата начала сбора подписей: 29 января 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 29 января петицию подписали 2 человека из 250 необходимых.