Сумчане голосуют за новый коммунальный маршрут

«Создать автобусный маршрут Аэропорт-Басы», - просит автор петиции Андрей Федорченко.
«Предлагаю создать общественный автобусный маршрут от «Электроавтотранса», на котором будут работать минимум три машины, и затем добавлять после того, как купят новые автобусы. Хорошо, если бы пустили этот автобусный маршрут, и он ходил бы с 5:00 до 23:00 в рабочие и выходные дни», - пишет автор.
Дата начала сбора подписей: 29 января 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 29 января петицию подписали 2 человека из 250 необходимых.
Соответствующая петиция зарегистрирована в Единой системе местных петиций....
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