Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:18267

Сумчане голосуют за новый коммунальный маршрут

На сайте Единой системы местных петиций зарегистрирована соответствующая петиция.

«Создать автобусный маршрут Аэропорт-Басы», - просит автор петиции Андрей Федорченко.

«Предлагаю создать общественный автобусный маршрут от «Электроавтотранса», на котором будут работать минимум три машины, и затем добавлять после того, как купят новые автобусы. Хорошо, если бы пустили этот автобусный маршрут, и он ходил бы с 5:00 до 23:00 в рабочие и выходные дни», - пишет автор.

Дата начала сбора подписей: 29 января 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 29 января петицию подписали 2 человека из 250 необходимых.

Общество Коммунальный транспорт Новый маршрут Петиция

По тематике

Сумчане хотят единый проездной на автобусы и троллейбусы
Сегодня 14:41

Сумчане хотят единый проездной на автобусы и троллейбусы

Соответствующая петиция зарегистрирована в Единой системе местных петиций....

Битва петиций: в Сумах хотят установить бесплатный проезд в троллейбусах
Сегодня 12:14

Битва петиций: в Сумах хотят установить бесплатный проезд в троллейбусах

Пока одни хотят ликвидировать бесплатный проезд для пенсионеров, другие предлагают бесплатный проезд для всех сумчан....

25.01.2019 20:37

В Сумах уже третий год не могут ввести электронный билет

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Прием безналичных платежей за проезд в маршрутных такси города»....

Поборы в сумских больницах рассмотрят на заседании исполкома
22.01.2019 15:16

Поборы в сумских больницах рассмотрят на заседании исполкома

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Проверка медицинских учреждений в городе Сумы законности собирания средств с пациентов»....

22.01.2019 14:35

Псевдоавтобусы будут возить сумчан еще минимум три года

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Заменить маршрутки на крупногабаритные автобусы на маршрутах 12, 7, 61, 10, 60 и 20»....

Новости

НОВІ МОЖЛИВОСТІ - «ВОЛЯ» висунула Юрія Дерев’янка на пост Президента України (фото)
Вчера 19:47
На Сумщине прошли обыски в связи с ликвидацией хакерской платформы xDedic
Сегодня 17:59
Апелляционный суд рассмотрит отстранение электромеханика лифта-убийцы в Сумах через месяц
Сегодня 17:48
В Ромнах рецидивист совершил кражу мимоходом
Сегодня 17:46
Сумской судье объявлен выговор по делу о Чмыре
Сегодня 17:27
В Глухове горел ресторан депутата
Сегодня 17:15
На Сумщине дали 4 года тюрьмы директору предприятия Украинского общества слепых
Сегодня 17:10
В Сумах маршрутка проехала на красный, чуть не сбив женщину с ребенком (видео)
Сегодня 17:03
Сумские «классики» отличились в столице
Сегодня 16:46
В Косовщине планируют установить станцию очистки и обезжелезивания воды
Сегодня 16:17
Погода в Сумах: прогноз на завтра
Сегодня 15:45
В Шостке спасатели предотвратили масштабный пожар
Сегодня 15:23
view counter
view counter

Статьи

Александр Соколов: «Задача ЖЭКов-управителей – только грабить население?» ®
Сегодня 19:31
Театральная площадь ледникового периода
Вчера 17:18
Харківський сумчанин або «Перетини»
Вчера 17:07
Добрая половина «ХЗВ» выступила в Сумах с бла-бла-бла…
24.01.2019 16:23
Монетизация без монет: чего ждать субсидиантам
23.01.2019 14:00
Как справедливо распределить 130 миллиардов социальной поддержки: в Минсоцполитики назвали три составляющих
23.01.2019 12:55
Киевский дизайнер нарисовал транспортную схему для Сум
23.01.2019 11:43
Александр Соколов: «Удел Швондеров – горланить песни, а не писать законы» ®
22.01.2019 18:59
Київські роботи сумського художника: виставка «Полотно Вода Олія»
22.01.2019 17:06
Впервые в Сумах выставка черепах со всего мира
21.01.2019 16:17
Сергій Каплін у Сумах: Сумщина стане українським Кувейтом, а Україна побудує шведську соціальну модель
17.01.2019 11:38
Сумчане смогут получать субсидию в денежной форме
16.01.2019 16:39
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Зеленая книга» Питер Фаррелли (США, 2018)
«Зеленая книга» Питер Фаррелли (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:45 17:15
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:45 14:50 18:10 20:15
«Предчувствие » Дженсен Ноен (США, 2018)
«Предчувствие » Дженсен Ноен (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 19:45 22:40
«Исчезновение» Кристоффер Нюхольм (Великобритания, 2018)
«Исчезновение» Кристоффер Нюхольм (Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 21:30
«Астрал: Новое измерение» Крис Мул (Великобритания, 2018)
«Астрал: Новое измерение» Крис Мул (Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20 23:40
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
Кино Дружба
16-20 - 65 грн.
«Семья по-быстрому» Шон Андерс (США, 2018)
«Семья по-быстрому» Шон Андерс (США, 2018)
Кино Космос
11:40 — 45 грн. 18:00 — 55 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.