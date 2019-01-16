Сумские копы обнаружили краденный мобильный

Происшествие случилось на улице Сумской-Киевских дивизий. Полицейские получили сообщение о компании молодых людей, которые в подъезде одного из домов распивают спиртные напитки, нарушают общественный порядок и агрессивно себя ведут.
Прибыв по указанному адресу, стражи порядка обнаружили четырех граждан. В дальнейшем при проведении поверхностной проверки у одного из мужчин инспекторы обнаружили мобильный телефон, который отвечал ориентированию.
Проверка по имеющимся полицейскими базам установила, что он находится в розыске. Причиной стало незаконное завладение мошенническим путем.
Для выяснения всех обстоятельств патрульные доставили сумчанина в Сумской отдел полиции.
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