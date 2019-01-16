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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:31199

Сумские копы обнаружили краденный мобильный

Работники роты тактико-оперативного реагирования патрульной полиции обнаружили мобильный телефон, который находится в розыске.

Происшествие случилось на улице Сумской-Киевских дивизий. Полицейские получили сообщение о компании молодых людей, которые в подъезде одного из домов распивают спиртные напитки, нарушают общественный порядок и агрессивно себя ведут.

Прибыв по указанному адресу, стражи порядка обнаружили четырех граждан. В дальнейшем при проведении поверхностной проверки у одного из мужчин инспекторы обнаружили мобильный телефон, который отвечал ориентированию.

Проверка по имеющимся полицейскими базам установила, что он находится в розыске. Причиной стало незаконное завладение мошенническим путем.

Для выяснения всех обстоятельств патрульные доставили сумчанина в Сумской отдел полиции.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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