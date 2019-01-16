Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду, 30 декабря, в Сумах ожидаются туман и осадки.

В течение суток синоптики прогнозируют в областном центре облачную погоду, ночью будет идти небольшой мокрый снег с дождем, туман, днем дождь, на дорогах будет наблюдаться гололедица.

Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха в течение суток составит около 1-3 С тепла.