Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток синоптики прогнозируют в областном центре облачную погоду, ночью будет идти небольшой мокрый снег с дождем, туман, днем дождь, на дорогах будет наблюдаться гололедица.
Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха в течение суток составит около 1-3 С тепла.
До конца недели на Сумщине ожидается оттепель и небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем....
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Сумской областной центр по гидрометеорологии сообщает о прогнозе погоды на ближайшие дни....
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