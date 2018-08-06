В Сумах маршрутка проехала на красный, чуть не сбив женщину с ребенком (видео)

На днях, экипаж патрульных получил сообщение о том, что на проспекте Михаила Лушпы водитель маршрутного транспортного средства нарушил ПДД.
Заявитель сообщил, что стал свидетелем того, как водитель маршрутки проехал на запрещающий сигнал светофора, чем мог создать опасность для пешеходов. Гражданин добавил, что видеозапись указанного инцидента и готов предоставить его в качестве доказательства полицейским.
Через некоторое время патрульные разыскали данное транспортное средство и его водителя. Сначала гражданин сообщил, что в этот день вообще не нарушал ПДД, однако после просмотра видеозаписи признал свою вину.
Стражи порядка составили на него административные материалы по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КоАП.
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