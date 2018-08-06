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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах маршрутка проехала на красный, чуть не сбив женщину с ребенком (видео)

Патрульные привлекли к ответственности водителя маршрутного транспортного средства, проехал на запрещающий сигнал светофора.

На днях, экипаж патрульных получил сообщение о том, что на проспекте Михаила Лушпы водитель маршрутного транспортного средства нарушил ПДД.

Заявитель сообщил, что стал свидетелем того, как водитель маршрутки проехал на запрещающий сигнал светофора, чем мог создать опасность для пешеходов. Гражданин добавил, что видеозапись указанного инцидента и готов предоставить его в качестве доказательства полицейским.

Через некоторое время патрульные разыскали данное транспортное средство и его водителя. Сначала гражданин сообщил, что в этот день вообще не нарушал ПДД, однако после просмотра видеозаписи признал свою вину.

Стражи порядка составили на него административные материалы по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КоАП.

Право Красный свет Нарушение ПДД

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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