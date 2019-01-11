Апелляционный суд рассмотрит отстранение электромеханика лифта-убийцы в Сумах через месяц

Речь идет о расследовании уголовного производства по факту смерти двухмесячного ребенка в лифте многоэтажки по ул. Супруна, 32/1.
Мужчину подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 272 УК Украины, а именно нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель ребенка. В суде первой инстанции сторона обвинения просила отстранить подозреваемого от занимаемой должности электромеханика ООО «Горсумылифт». Рассмотрев материалы уголовного производства, Заречный районный суд г. Сумы отказал в удовлетворении ходатайства следователя из-за необоснованности.
Апелляционный суд назначил рассмотрение апелляционной жалобы прокурора на 27 февраля 2019 года в 9.00, сообщает пресс-служба суда.
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