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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:48246

Апелляционный суд рассмотрит отстранение электромеханика лифта-убийцы в Сумах через месяц

В Сумском апелляционном суде оспаривается отказ суда первой инстанции в отстранении от должности электромеханика «Горсумылифта».

Речь идет о расследовании уголовного производства по факту смерти двухмесячного ребенка в лифте многоэтажки по ул. Супруна, 32/1.

Мужчину подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 272 УК Украины, а именно нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель ребенка. В суде первой инстанции сторона обвинения просила отстранить подозреваемого от занимаемой должности электромеханика ООО «Горсумылифт». Рассмотрев материалы уголовного производства, Заречный районный суд г. Сумы отказал в удовлетворении ходатайства следователя из-за необоснованности.

Апелляционный суд назначил рассмотрение апелляционной жалобы прокурора на 27 февраля 2019 года в 9.00, сообщает пресс-служба суда.

Право Смерть в лифте Сумской апелляционный суд

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