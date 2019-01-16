КП «Электроавтотранс» покупает четыре новых троллейбуса

Соответствующее объявление коммунальное предприятие разместило на сайте публичных закупок ProZorro.
Подачи тендерных предложений продлится до 3 марта включительно.
Ожидаемая стоимость - 22 млн 480 тыс. грн (5 млн 620 тыс. грн за единицу). Средства, в соответствии с целевой программой и бюджетных назначений, будут выделены из городского бюджета.
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