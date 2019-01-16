В Конотопе будут судить уклониста от военных сборов

Конотопской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 33-летнего конотопчанина, который умышленно уклонился от учебных сборов. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 337 УК Украины.
Установлено, что житель г. Конотоп получил повестку, согласно которой ему необходимо было прибыть в Конотопский объединенный городской военный комиссариат для призыва на учебные сборы сроком на 10 дней. Будучи военнообязанным и находясь на воинском учете, мужчина собственноручно написал заявление об отказе проходить учебные военные сборы и в определенное время не явился для отправки.
Справка: обвиняемому грозит штраф до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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