В Сумах продолжается суд по смерти студентки под колесами троллейбуса

Сегодня, 30 января, в связи с ходатайством прокурора о вызове свидетелей, отложено рассмотрение уголовного производства в отношении двух работников КП «Электроавтотранс», один из которых который обвиняется в нарушении правил безопасности движения, повлекшем смерть потерпевшего (ч.2 статьи 286 УК Украины), вторая обвиняется в служебном подлоге (ч. 1 статьи 366 УК Украины); а также в отношении сотрудника Управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета, который обвиняется в нарушении правил, норм и стандартов, касающихся безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшему (статья 288 УК Украины).
Следующее судебное заседание состоится 12 февраля 2019 в 14 час. 30 мин.
Информационно: дорожно-транспортное происшествие произошло 9 февраля 2016 года на проспекте М.Лушпы напротив ТРЦ «Лавина». В ходе следствия было установлено, что водитель управлял технически исправным троллейбусом и при посадке пассажиров пренебрег правилами дорожного движения, мерами безопасности и начал движение транспорта с полностью закрытыми дверями. Из-за этого в троллейбусе сработала «функция реверса», при которой дверь автоматически открылись и девушка выпала из транспорта.
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