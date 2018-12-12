Сумского предпринимателя оштрафовали за неправильную акцию Суд подтвердил законность принятого решения о наложении штрафа за нарушение законодательства о рекламе к субъекту хозяйствования.

Одним из направлений работы Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области является осуществление контроля за соблюдением законодательства о рекламе. При проведении проверки установлено, что предприятием в витрине магазина размещена реклама о скидках цен на товар, но не указаны сведения о дате начала и окончания скидки цен, что является нарушением требований ч. 5 ст. 8 Закона Украины «О рекламе». По данному факту начальником Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области В. Моисеенко принято решение о применении штрафных санкций в размере 5083,00 грн.

Начальником отдела правового обеспечения подготовлено и направлено административный иск в Харьковский окружной административный суд о взыскании примененного штрафа. В ходе судебного разбирательства отделом было доказано законность проведенного мероприятия государственного контроля и примененных штрафных санкций, в связи с чем, Харьковский окружной административный суд пришел к выводу о законности и обоснованности исковых требований и взыскал с предприятия штраф.

Отдел правового обеспечения напоминает, что согласно Закону Украины «О рекламе», лица, виновные в нарушении законодательства о рекламе, несут ответственность, предусмотренную законом, сообщает сайт ведомства.