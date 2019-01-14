Сумчанам напоминают о возможности получением субсидий на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого топлива

В соответствии с п. 15 Положения о порядке назначения жилищной субсидии, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 848 от 21 октября 1995 года, субсидия для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается один раз в календарный год по личному обращению граждан.
При этом субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг рассчитывается с месяца обращения за ее назначением до конца текущего года.
Возмещение расходов на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива рассчитывается, исходя из размера дохода за предыдущий 2018 год.
За дополнительной консультацией сумчане могут обратиться в общественную приемную департамента по адресу: ул. Харьковская, 35, каб. 135 с понедельника по четверг с 8:00 до 18:00, в пятницу с 8:00 до 17:00, в субботу с 8:00 до 13:00 или по телефонам «горячих» линий для консультаций: 60-46 -04, 60-45-01, (050) 4078199.
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