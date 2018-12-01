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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:10448

На Сумщине перевозчики отказываются возить АТОшников бесплатно

Отказ перевозчика от заключения договора с областным департаментом социальной защиты населения не избавляет их от обязанности предоставлять льготные перевозки.

Об этом заявил замглавы Сумской облгосадминистрации Иван Боршош на заседании Координационного совета по оказанию помощи участникам антитеррористической операции и членам их семей.

По словам директора областного департамента социальной защиты населения Михаила Дубровского, в Сумской области состояние реализации региональной программы осуществления компенсационных выплат за льготный проезд отдельных категорий граждан на автобусных маршрутах общего пользования постоянно находится на контроле власти. В частности, в 2019 году на реализацию этой программы выделено на 300 тыс. гривен больше, чем в прошлом году. Больше всего льготным услугами проезда пользуются участники АТО.

Сейчас в Сумской области органами социальной защиты ведется работа с перевозчиками по заключению договоров на получение компенсационных выплат. В то же время перевозчикам отмечают, что в случае их отказа подписывать такой договор - это не освобождает их от обязанности предоставлять льготные услуги.

Кроме того, Михаил Дубровский отметил, что добровольцы, которые принимали участие в боевых действиях на Востоке Украины и имеют справку от органа соцзащиты о праве на льготный проезд, могут получать бесплатные билеты на автовокзалах и автостанциях области.

Согласно такой справки, где, в частности, указано на основании чего выдано этот документ, является фотография и печать областного департамента социальной защиты населения, перевозчик обязан обеспечить проезд этого лица. Сейчас на Сумщине выдано около 30 таких справок.

Право Бесплатный проезд Льготный проезд Участники АТО

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