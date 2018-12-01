На Сумщине перевозчики отказываются возить АТОшников бесплатно

Об этом заявил замглавы Сумской облгосадминистрации Иван Боршош на заседании Координационного совета по оказанию помощи участникам антитеррористической операции и членам их семей.
По словам директора областного департамента социальной защиты населения Михаила Дубровского, в Сумской области состояние реализации региональной программы осуществления компенсационных выплат за льготный проезд отдельных категорий граждан на автобусных маршрутах общего пользования постоянно находится на контроле власти. В частности, в 2019 году на реализацию этой программы выделено на 300 тыс. гривен больше, чем в прошлом году. Больше всего льготным услугами проезда пользуются участники АТО.
Сейчас в Сумской области органами социальной защиты ведется работа с перевозчиками по заключению договоров на получение компенсационных выплат. В то же время перевозчикам отмечают, что в случае их отказа подписывать такой договор - это не освобождает их от обязанности предоставлять льготные услуги.
Кроме того, Михаил Дубровский отметил, что добровольцы, которые принимали участие в боевых действиях на Востоке Украины и имеют справку от органа соцзащиты о праве на льготный проезд, могут получать бесплатные билеты на автовокзалах и автостанциях области.
Согласно такой справки, где, в частности, указано на основании чего выдано этот документ, является фотография и печать областного департамента социальной защиты населения, перевозчик обязан обеспечить проезд этого лица. Сейчас на Сумщине выдано около 30 таких справок.
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