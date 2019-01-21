На Сумщине оштрафовали депутатов за несвоевременно поданные декларации 30 января Белопольским районным судом Сумской области рассмотрено два дела об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, в отношении депутатов Николаевского поселкового совета Белопольского района.

Так гражданин С., будучи депутатом Николаевского поселкового совета и являясь субъектом декларирования, в нарушение требований антикоррупционного законодательства, несвоевременно подал без причин декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2017 года, а именно: 7 апреля 2018 года, а не в срок до 1 апреля 2018 года, как того требует действующее законодательство Украины.

Депутат Николаевского поселкового совета Белопольского района Сумской области М. поступила аналогично, но 31 июля 2018 года.

Уважительные причины неподачи декларации у граждан С. и М. отсутствуют.

Данные о временной нетрудоспособности граждане С. и М. суду не предоставили.

Согласно данным НАПК по последовательности действий пользователей С. и М. в «Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления», подтверждено безответственное отношение последних к обязанности подачи электронных деклараций.

Поэтому суд пришел к выводу, что граждане С. и М. имели равные возможности с другими субъектами декларирования и не были лишены возможности заполнить и подать декларации в срок.

А потому граждан С. и М. признано виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью первой статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и назначено каждому отдельно штраф в сумме 850 гривен.