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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:408

Городские власти считают, что справляются со снегом в Сумах

Департамент инфраструктуры города постоянно осуществляет мониторинг работы обслуживающих организаций и коммунальных предприятий города по ликвидации последствий непогоды (снега и гололеда), пишет сайт мэрии.

Сейчас предприятия по обслуживанию жилья занимаются снятием сосулек и снега с крыш жилых домов, ограждением сигнальными лентами мест их возможного падения.

В случае сильных снегопадов, предприятия по обслуживанию жилья убирают входы в подъезды, пешеходные дорожки и придомовые территории многоквартирных жилых домов, считают в департаменте.

Для ликвидации последствий непогоды обслуживающие организации города задействуют 13 единиц снегоуборочной техники и 185 работников. Для посыпки дорог заготовлено 438 м³ посыпочного материала.

В случае необходимости по заказу департамента инфраструктуры города, в соответствии с заключенными договорами, КП «Дорремстрой» предоставляет услуги по своевременной очистке тротуаров вдоль проезжей части от снега общей площадью 435000 м². Для проведения этих работ привлекают 12 единиц техники (тракторы «Белорус 320.4») и 18 дорожных рабочих.

Кроме того, КП «Паркинг» своевременно обеспечивается очистка от снега остановок общественного транспорта по городу, согласно составленному перечню, в количестве 294 единицы, кроме тех, где осуществляется предпринимательская деятельность. Данные работы выполняют 24 работника предприятия с помощью семи единиц техники, отчитались чиновники.

Общество Сосульки Уборка снега

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