В Глухове титушки напали на журналистов (видео)

Применили слезоточивый газ в отношении журналистки «СтопКора» Натальи Дегтярь так называемые титушки, которые блокируют работу филиала агропредприятия «Росток-Холдинг» в Глухове. Девушка получила ожоги лица и дыхательных путей. Ее срочно госпитализировали, пишет Стопкор.
В результате действий злоумышленников также пострадали журналист и оператор телеканала «112 Украина» и один из работников предприятия. Наша коллега освещала события вокруг попытки рейдерского захвата компании "Росток-Холдинг", которая проходит уже более 4 месяцев.
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