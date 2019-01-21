В Глухове титушки напали на журналистов (видео) Журналистку "СтопКора" госпитализировали после нападения с применением слезоточивого газа.

Применили слезоточивый газ в отношении журналистки «СтопКора» Натальи Дегтярь так называемые титушки, которые блокируют работу филиала агропредприятия «Росток-Холдинг» в Глухове. Девушка получила ожоги лица и дыхательных путей. Ее срочно госпитализировали, пишет Стопкор.

В результате действий злоумышленников также пострадали журналист и оператор телеканала «112 Украина» и один из работников предприятия. Наша коллега освещала события вокруг попытки рейдерского захвата компании "Росток-Холдинг", которая проходит уже более 4 месяцев.