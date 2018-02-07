Об этом сообщается в системе «Прозорро».
Фирма поставит компактный внедорожник Skoda Karoq 1,5 TSI Style. Автомобиль будет иметь фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, головные и боковые подушки безопасности, бортовой компьютер MAXI-DOT, кондиционер, круиз-контроль, камеру заднего обзора, задний парктроник, подогрев передних сидений.
На торгах единственным конкурентом «Автоцентр-С» было дочернее предприятие «Автотрейдинг-Харьков» Олега Боярина, чье предложение было выше - 810 тыс грн. Такой была ожидаемая стоимость. Фирмы не уменьшали суммы в ходе аукциона.
Основателем сумского ООО «Автоцентр-С» Дмитрий Сорокин, руководитель Валерий Сорокин.
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