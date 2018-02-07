Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:25214

﻿ Сумские кадастровики купили внедорожник Skoda Karoq за 800 тыс. грн

Сумская региональный филиал государственного предприятие «Центр государственного земельного кадастра» 28 декабря по результатам тендера заказала ООО «Автоцентр-С» легковой автомобиль за 809 тыс грн.

Об этом сообщается в системе «Прозорро».

Фирма поставит компактный внедорожник Skoda Karoq 1,5 TSI Style. Автомобиль будет иметь фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, головные и боковые подушки безопасности, бортовой компьютер MAXI-DOT, кондиционер, круиз-контроль, камеру заднего обзора, задний парктроник, подогрев передних сидений.

В автосалонах цены на Skoda Karoq в комплектации Style стартуют от 756 тыс грн.

На торгах единственным конкурентом «Автоцентр-С» было дочернее предприятие «Автотрейдинг-Харьков» Олега Боярина, чье предложение было выше - 810 тыс грн. Такой была ожидаемая стоимость. Фирмы не уменьшали суммы в ходе аукциона.

Основателем сумского ООО «Автоцентр-С» Дмитрий Сорокин, руководитель Валерий Сорокин.

Сумскую региональный филиал государственного предприятия «Центр государственного земельного кадастра» возглавляет Олег Мринский.

 
 
Экономика Авто Земельный кадастр Тендер

По тематике

30.01.2019 09:35

КП «Электроавтотранс» покупает четыре новых троллейбуса

КП «Электроавтотранс» объявило тендер на приобретение четырех троллейбусов....

11.07.2018 08:09

Сумские дорожники не дали сомнительному «Полтавабудцентру» 214 миллионов

Служба автодорог в Сумской области 27 июня по результатам переквалификации на четырех дорожных тендерах общей ожидаемой стоимостью 213,7 млн. грн....

01.03.2018 16:37

КП «Электроавтотранс» провело тендер на 4 средних автобуса

1 марта в системе ProZorro прошел аукцион по закупке 4 автобусов средней вместимости....

14.02.2018 12:03

В Сумах нашли сговор двух предпринимателей при поставке фруктов в гимназию

Сумские предприниматели «забыли» о правилах экономической конкуренции при участии в аукционе....

07.02.2018 12:54

Анализ тендера на троллейбусы в Сумах: цена на уровне «потолка» и недопуск модели БКМ-321

В системе Prozorro опубликовано объявление о проведении торгов КП «Електроавтотранс» на закупку 4 троллейбусов на общую сумму 20,8 млн. грн....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 15:20 19:20 23:40
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:40 18:15
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:30
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:25
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
Кино Космос
16:30—50 грн. 20:15—55 грн.
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:30—55 грн.
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:10 14:05 20:45
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.