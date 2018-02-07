﻿ Сумские кадастровики купили внедорожник Skoda Karoq за 800 тыс. грн Сумская региональный филиал государственного предприятие «Центр государственного земельного кадастра» 28 декабря по результатам тендера заказала ООО «Автоцентр-С» легковой автомобиль за 809 тыс грн.

Об этом сообщается в системе «Прозорро».

Фирма поставит компактный внедорожник Skoda Karoq 1,5 TSI Style. Автомобиль будет иметь фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, головные и боковые подушки безопасности, бортовой компьютер MAXI-DOT, кондиционер, круиз-контроль, камеру заднего обзора, задний парктроник, подогрев передних сидений.

В автосалонах цены на Skoda Karoq в комплектации Style стартуют от 756 тыс грн.

На торгах единственным конкурентом «Автоцентр-С» было дочернее предприятие «Автотрейдинг-Харьков» Олега Боярина, чье предложение было выше - 810 тыс грн. Такой была ожидаемая стоимость. Фирмы не уменьшали суммы в ходе аукциона.

Основателем сумского ООО «Автоцентр-С» Дмитрий Сорокин, руководитель Валерий Сорокин.

Сумскую региональный филиал государственного предприятия «Центр государственного земельного кадастра» возглавляет Олег Мринский.