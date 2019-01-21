На Сумщине неизвестные разобрали действующую колею железной дороги

28 января в 19.35 на перегоне Вировка-Конотоп в Сумской области неизвестные частично разобрали действующие пути, по которым осуществляется грузовое и пассажирское движение. Тревожный сигнал поступил на специальное табло к дежурному по станции. Из-за необходимости восстановления пути почти на час задержали два пассажирских поезда. Преступление расследуют правоохранители, сообщает Укрзалізниця.
Как установили сотрудники полиции, соблазнилась она на банковский счет мужчины....
Случайно заметив незакрытые дверцы машины, ранее судимый 35-летний роменчанин похитил из салона мобильный телефон....
Работники полиции оперативно установили двух жителей другой области, которые, опоздав на автобус, попросились на ночлег к своей коллеге, а затем...
Работники роты тактико-оперативного реагирования патрульной полиции обнаружили мобильный телефон, который находится в розыске....
Работники полиции разыскивают дерзкую злоумышленницу, которая украла 4000 гривен....