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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:02113

На Сумщине неизвестные разобрали действующую колею железной дороги

На перегоне Вировка-Конотоп в Сумской области злоумышленники разобрали рельсы и почти на час задержали движение пассажирских поездов.

28 января в 19.35 на перегоне Вировка-Конотоп в Сумской области неизвестные частично разобрали действующие пути, по которым осуществляется грузовое и пассажирское движение. Тревожный сигнал поступил на специальное табло к дежурному по станции. Из-за необходимости восстановления пути почти на час задержали два пассажирских поезда. Преступление расследуют правоохранители, сообщает Укрзалізниця.

Право Железная дорога Кража

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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