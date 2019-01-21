На Сумщине неизвестные разобрали действующую колею железной дороги На перегоне Вировка-Конотоп в Сумской области злоумышленники разобрали рельсы и почти на час задержали движение пассажирских поездов.

28 января в 19.35 на перегоне Вировка-Конотоп в Сумской области неизвестные частично разобрали действующие пути, по которым осуществляется грузовое и пассажирское движение. Тревожный сигнал поступил на специальное табло к дежурному по станции. Из-за необходимости восстановления пути почти на час задержали два пассажирских поезда. Преступление расследуют правоохранители, сообщает Укрзалізниця.