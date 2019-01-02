В Сумах соревновались юные боксеры 2-3 февраля в Сумах прошел открытый чемпионат города по боксу.

120 спортсменов из Сум и районов области соревновались в пяти возрастных группах.

Среди самых младших (2009-2010 г.р.) победителями стали: лебединец Александр Стеблянко (до 25 кг), сумчанин Матвей Лева (27 кг), тростянчанин Виталий Колодяжный (30 кг), глуховчанин Богдан Рева (31,5 кг) и сумчанин Глеб Клешня (36 кг).

В возрастной группе 2007-2008 г.р. победители: глуховчанин Олег Мовчан (25 кг), сумчанин Захар Жила (28 кг), тростянчанин Сергей Гришин (30 кг), роменчанин Тимофей Роенко (31,5 кг), глуховчанин Максим Павлик (33 кг), тростянчанин Виктор Велиев (34 кг), ахтырчанин Руслан Ефросимов (35 кг), шосткинцы Богдан Махатков (37 кг), Арсений Рычков (38 кг) и Эльдар Коломойченко (40 кг), лебединец Назар Плахотько (42 кг), сумчане Артем Сердюк (47 кг) и Тарас Бычковский (51 кг).

Среди юношей 2005-2006 г.р. чемпионами стали: глуховчанин Евгений Ковтун (32 кг), лебединец Денис Заплюсвечка (38,5 кг), сумчане Даниил Муха (40 кг) и Илья Зайченко (46 кг), глуховчанин Богдан Никифоров (47 кг), сумчане Евгений Коренев (48,5 кг) и Валентин Дударенко (60 кг).

Победители в возрасте 2003-2004 г.р.: лебединец Сергей Грушка (41,5 кг), сумчанин Влад Рожко (46 кг), глуховчане Денис Болбот (54 кг) и Никита Кукелка (57 кг), сумчане Артем Коренев (60 кг), Виталий Калуюжный (64 кг), Даниил Нестеренко (66 кг) и шосткинец Ростислав Везель (71 кг).

Самые старшие ребята 2001-2002 г.р.: глуховчанин Богдан Сергиенко (64 кг) и ахтырчанин Данил Залавский (69 кг).