Телефонные мошенники обманули кролевчанку 27 раз Получив СМС-сообщение о выигрыше авто, 30-летняя жительница Кролевца 27 (!) раз посылала деньги на предложенные счета.

Сообщение о мошенничестве в Кролевецкое отделение полиции поступило от 30-летней местной жительницы. Она рассказала правоохранителям, что на ее мобильный пришло смс о выигранном автомобиле со ссылкой на сайт для ознакомления с более подробной информацией. А когда она пересмотрела условия конкурса и узнала, что действительно является победителем, решила связаться с организаторами акции по телефону. Трубку взял мужчина. Он подтвердил, что женщина действительно стала владелицей нового авто и пригласил ее в Киев для получения своего выигрыша или предложил забрать деньги, стоимостью автомобиля, при условии уплаты всех налогов. Она согласилась забрать деньги и в течение месяца присылала средства на разные счета, осуществив при этом 27 платежей. А когда ее деньги, наконец, закончились, организаторы акции перестали выходить на связь.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного Кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого устанавливают владельцев счетов и ведут поиски злоумышленников. А правоохранители в очередной раз предостерегают граждан от участия в сомнительных акциях, не перечислять деньги незнакомцам, несмотря на вполне «убедительные» аргументы, ведь обычно подобные «акционные» организаторы оказываются обычными аферистами, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.