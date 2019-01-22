Ахтырские полицейские задержали наркодилера

В Ахтырский отдел полиции поступила оперативная информация о том, что один из местных жителей занимается сбытом наркотиков среди местных жителей. Правоохранители решили это проверить и провели ряд оперативных мероприятий. Злоумышленника задержали при попытке продажи опия ацетилированного.
«Мужчине 31 год, ранее не судимый, - комментирует Руслан Кладько, начальник Ахтырского отдела полиции. - В его доме во время санкционированного обыска правоохранители изъяли медицинские шприцы с остатками опия, растворители и посуду для приготовления наркотиков. Обнаруженные вещества были направлены на экспертизу, которая подтвердила, что изъятое является наркотиком и запрещено к обороту».
Мужчине уже объявлено подозрение согласно ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины. За незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
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