Сумчане собирают подписи за отмену повышения тарифов в троллейбусах На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Отмена проезда 4 грн. в троллейбусе».

«Поднятие платы за проезд в троллейбусе с 2.50 до 4 гривен является незаконным и необоснованным.

Троллейбусы в очень ужасном состоянии для того, чтобы повышать цену.

Статистика пассажироперевозок КП «Электроавтотранс» не соответствует действительности.

Поэтому считаю нужным вернуть стоимость до 2.50 грн», - пишет автор петиции Скляр Олег Леонидович.

Дата начала сбора подписей: 5 февраля 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 5 февраля петицию подписали 16 человек из 250 необходимых.

Напомним: повышение стоимости проезд в троллейбусах произошло с 1 февраля после решения исполкома в январе. Что интересно, еще в ноябре руководство «Электроавтотранса» выходило на заседание исполкома с предложением просто уменьшить доплату из городского бюджета за каждого пассажира, чтобы стоимость проезда составляла 3 грн (доплата тогда составляла 60 копеек, так как экономически обоснованный тариф в январе прошлого года был 3,10 грн). Теперь же тариф резко подскочил до 4 грн.

Подписать петицию можно здесь.