Сумчанам представят выставку «Скандинавия этюдная»

Художник, который увлекается сюжетами Скандинавии, в своих произведениях искусства показывает зрителям все величие и красоту нордической стран.
Открытие выставки состоится 6 февраля в 17:00 в городской галерее по адресу: ул. Соборная, 27.
Продлится до 10 февраля.
Вход - свободный.
5 лютого у приміщенні Сумської міської галереї відбудеться відкриття виставки педагога, фольклориста та художника Сергія П'ятаченка під назвою «Обриси Легенд»....
В Центре обслуживания участников боевых действий, участников АТО и членов их семей открылась выставка работ на военную тематику литовской художницы...
Сумчан запрошують ознайомитися із факсимільною копією національної та духовної святині України - Пересопницьким Євангелієм....
Сегодня, 21 января в Сумской областной универсальной научной библиотеке открыли фотодокументальную выставку «Символ твоей свободы. 100 лет Государственному гербу Украины»....
15 января в Сумском областном художественном музее им. Никанора Онацкого открылась выставка произведений выдающихся украинцев - уроженцев Сумщины....