Сумчанам представят выставку «Скандинавия этюдная» Городская галерея приглашает сумчан и гостей города на открытие выставки живописи художника Юрия Тертичника под названием «Скандинавия этюдная».

Художник, который увлекается сюжетами Скандинавии, в своих произведениях искусства показывает зрителям все величие и красоту нордической стран.

Открытие выставки состоится 6 февраля в 17:00 в городской галерее по адресу: ул. Соборная, 27.

Продлится до 10 февраля.

Вход - свободный.