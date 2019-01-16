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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:11281

Сумчанам представят выставку «Скандинавия этюдная»

Городская галерея приглашает сумчан и гостей города на открытие выставки живописи художника Юрия Тертичника под названием «Скандинавия этюдная».

Художник, который увлекается сюжетами Скандинавии, в своих произведениях искусства показывает зрителям все величие и красоту нордической стран.

Открытие выставки состоится 6 февраля в 17:00 в городской галерее по адресу: ул. Соборная, 27.

Продлится до 10 февраля.

Вход - свободный.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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