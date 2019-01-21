Вора в розыске поймали сумские копы

Патрулируя улицу Гоголя, стражи порядка заметили подозрительного мужчину. Увидев полицейских, тот, пытаясь избежать встречи и общения с ними, изменил направление движения. Все-таки остановив незнакомца, инспекторы проверили его по имеющимся базам данных и выяснили, что он находится в розыске Сумским отделом полиции за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 185 УК - тайное похищение чужого имущества (кража).
Кроме того, во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у 36-летнего мужчины вещество растительного происхождения, похожее на наркотическое.
На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
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