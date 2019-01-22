ПФК «Сумы» возглавил мошенник со стажем

Об этом пишет Sumy.Today со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений, где обнародован приговор Святошинского районного суда города Киева в отношении Сергея Ващенко.
Его изобретательности позавидовал бы сам Остап Бендер. Чтобы выманить деньги у доверчивых граждан г-н Ващенко не отказывался ни от чего. Студентам предлагал перевод с коммерческой на бесплатную форму обучения и нормальную комнату в общежитии. Некоторым обещал «порешать» водительские права, некоторым - получить визы в США. Военнослужащим - помочь через суд получить компенсации за продуктовые паи. Жертвам пирамиды американского мошенника-миллионера - вернуть их вклады. У знакомых просто занимал тысячи долларов, не возвращая их. Всего, согласно приговору суда, господин Ващенко мошенническим путем выманил у людей более 1,2 млн грн.
С сентября 2011 года он находился под стражей. Через два года - в сентябре 2013-го - суд объявил ему вердикт: Сергея Ващенко приговорили к 9 годам лишения свободы. Но после трех лет «отсидки», в конце 2014-го, его выпустили из Темновской исправительной колонии №100, освободив от дальнейшего отбывания наказания на основании Закона Украины «Об амнистии».
К слову, это была не первая судимость Сергея Ващенко. До этого его судили в 2005-м - тоже за мошенничество. Тогда лишали свободы на год, но через четыре с половиной месяца освободили условно-досрочно.
Интересно, что на предыдущем месте работы - в футбольном клубе «Кобра» - господин Ващенко взял возвратную финансовую помощь, которую футбольный клуб пытается теперь вернуть через суд. Дело по иску футбольного клуба «Кобра» в Голосеевском районном суде города Киева назначили к судебному разбирательству на 2 апреля.
Напомним: недавно Сергей Ващенко стал руководителем футбольного клуба «Сумы».
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