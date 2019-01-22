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Евгений Кудлай
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ПФК «Сумы» возглавил мошенник со стажем

УБОПовец, СБУшник, помощник прокурора, судья Верховного суда Украины - это не перечень сотрудников правоохранительных органов, а роли, которые «играл» новый руководитель футбольного клуба «Сумы» Сергей Ващенко, занимаясь мошенничеством.

Об этом пишет Sumy.Today со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений, где обнародован приговор Святошинского районного суда города Киева в отношении Сергея Ващенко.

Его изобретательности позавидовал бы сам Остап Бендер. Чтобы выманить деньги у доверчивых граждан г-н Ващенко не отказывался ни от чего. Студентам предлагал перевод с коммерческой на бесплатную форму обучения и нормальную комнату в общежитии. Некоторым обещал «порешать» водительские права, некоторым - получить визы в США. Военнослужащим - помочь через суд получить компенсации за продуктовые паи. Жертвам пирамиды американского мошенника-миллионера - вернуть их вклады. У знакомых просто занимал тысячи долларов, не возвращая их. Всего, согласно приговору суда, господин Ващенко мошенническим путем выманил у людей более 1,2 млн грн.

С сентября 2011 года он находился под стражей. Через два года - в сентябре 2013-го - суд объявил ему вердикт: Сергея Ващенко приговорили к 9 годам лишения свободы. Но после трех лет «отсидки», в конце 2014-го, его выпустили из Темновской исправительной колонии №100, освободив от дальнейшего отбывания наказания на основании Закона Украины «Об амнистии».

К слову, это была не первая судимость Сергея Ващенко. До этого его судили в 2005-м - тоже за мошенничество. Тогда лишали свободы на год, но через четыре с половиной месяца освободили условно-досрочно.

Интересно, что на предыдущем месте работы - в футбольном клубе «Кобра» - господин Ващенко взял возвратную финансовую помощь, которую футбольный клуб пытается теперь вернуть через суд. Дело по иску футбольного клуба «Кобра» в Голосеевском районном суде города Киева назначили к судебному разбирательству на 2 апреля.

Напомним: недавно Сергей Ващенко стал руководителем футбольного клуба «Сумы».

Спорт Мошенничество ПФК «Сумы» Сергей Ващенко

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