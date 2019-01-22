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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:03275

В Сумах произошло 5 ДТП, в которых пострадали дети

В январе в областном центре произошло 5 ДТП, в которых несовершеннолетних получили телесные повреждения.

В 3 случаях это были пассажиры, а в других 2 - пешеходы. Следует отметить, что по вине ребенка произошла всего 1 авария.

Патрульная полиция просит родителей с детства учить своих детей ПДД, объяснять, как действовать в различных дорожных ситуациях. Научите ребенка быть наблюдательным и внимательным. Объясните, что перед тем, как выходить на дорогу, нужно непременно остановиться, посмотреть в обе стороны. Важно установить с водителем так называемый «зрительный контакт», убедиться, что тебя действительно увидели и пропускают.

Статистика свидетельствует, что следует быть как можно осторожнее за рулем, если в автомобиле - ребенок. Для перевозки маленьких пассажиров нужно установить на заднем сиденье специальное детское автокресло. Перед поездкой обязательно проверьте, надежно ли оно закреплено. Детей старшего возраста приучите пользоваться ремнями безопасности.

Право Дтп

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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