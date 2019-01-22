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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:41190

Чемпионат Сумщины по футзалу: «Гранум» громит «LS Group»

В матче четвертого тура чемпионата Сумской области в сумской подгруппе «Гранум» весьма неожиданно крупно обыграл «LS Group».

«Покер» в составе номинальных гостей оформил Руслан Окопный. «Хет-трик» на счету Яна Загорулько.

«LS Group» — «Гранум» 3:9 (2:3)

Голы: Сайко (17, 22), Колесник (36) — Окопный (10, 30, 47, 48), Загорулько (23, 24, 50), Змысля (35), Огиенко (42)

Турнирная таблица

М

Команды

И

В

Н

П

Р/М

О

1

Lex VSK-СумБуд

2

1

1

0

7 - 6

4

2

CompService

3

1

1

1

14 - 18

4

3

Гранум

2

1

0

1

10 - 5

3

4

FoodCentre-U19

1

1

0

0

4 - 3

3

5

LS Group

3

1

0

2

14 - 16

3

6

Сервис Люкс

1

0

0

1

5 - 6

0
Спорт Футзал Чемпионат Сумщины по футзалу

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