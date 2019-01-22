Чемпионат Сумщины по футзалу: «Гранум» громит «LS Group»

«Покер» в составе номинальных гостей оформил Руслан Окопный. «Хет-трик» на счету Яна Загорулько.
«LS Group» — «Гранум» 3:9 (2:3)
Голы: Сайко (17, 22), Колесник (36) — Окопный (10, 30, 47, 48), Загорулько (23, 24, 50), Змысля (35), Огиенко (42)
Турнирная таблица
|
М
|
Команды
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Р/М
|
О
|
1
|
Lex VSK-СумБуд
|
2
|
1
|
1
|
0
|
7 - 6
|
4
|
2
|
CompService
|
3
|
1
|
1
|
1
|
14 - 18
|
4
|
3
|
Гранум
|
2
|
1
|
0
|
1
|
10 - 5
|
3
|
4
|
FoodCentre-U19
|
1
|
1
|
0
|
0
|
4 - 3
|
3
|
5
|
LS Group
|
3
|
1
|
0
|
2
|
14 - 16
|
3
|
6
|
Сервис Люкс
|
1
|
0
|
0
|
1
|
5 - 6
|
0
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