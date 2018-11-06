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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:363

В Сумах проведут платный кубок мэра по шахматам

Открытый чемпионат г.Сумы «Кубок мэра» пройдет 1-3 марте в клубе «Интеллект» СумГУ( пр. Т. Шевченко, 15).

Соревнования личные. К участию в соревнованиях допускаются все желающие мужчины и женщины, юноши и девушкт всех возрастов. Чемпионат проводится по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени - по 30 минут каждому участнику до конца партии. Игроки не обязаны записывать ходы, сообщает Сумская федерация шахмат.

Для участия нужно подать заявку до 20 февраля на E-mail: alinasin@ukr.net, или по тел. 0509753409, 0953155172 (в день проведения возможны только замены). Приезжих участников соревнований просят заранее сообщить о количестве мест проживания.

Благотворительные турнирные взносы: школьники - 20 грн, ветераны - 40 грн, все остальные - 60 грн.

Если участник соревнований является членом ОО СОФШ или членом ОО СГФШ и заплатил членские взнос за 2019 год, благотворительный взнос за соревнования составляет 50%. Если из одной семьи есть 2 участника соревнований, благотворительный взнос за соревнования 50% от основных взносов.

Расписание турнира:

1 марта с 15-00 до 16-30 будет проводиться регистрация участников. Совещание представителей команд 16-30 до 17-00. Открытие турнира в 17-00.

2 и 3 марта – начало в 10-00. Закрытие чемпионата и награждение в 13-00.

Спорт Шахматы
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