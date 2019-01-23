Сумские лесоводы будут судиться с госэкоинспекцией за 6 млн штрафа Госэкоинспекция обвиняет Свесский гослесхоз в многомиллионных нарушениях, лесоводы называют информацию неправдивой.

Причиной конфликта стала плановая проверка ГП «Свесский лесхоз», которая была проведена Государственной экологической инспекцией в Сумской области с 21 января по 1 февраля.

Вчера представители Госэкоинспекции обнародовали результаты инспекции предприятия. В частности, заявили о выявлении факта того, что специалистами Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства были выписаны лесорубные билеты на проведение сплошных рубок главного пользования на 2019 год государственным лесохозяйственным предприятиям Сумской области на площади более 1,0 га при отсутствии заключения оценки воздействия на окружающую среду.

В то же время, ГП «Свесский лесхоз» эту информацию опровергает и подчеркивает, что соответствующие выводы по оценке воздействия на окружающую среду были подписаны Министерством экологии Украины 25 января.

«Озвученная экологической инспекцией информация не является правдивой, - рассказал директор ГП «Свесский лесхоз» Олег Закусило. - Нас даже не ознакомили с результатами проверки, не приняли во внимание наши возражения. Поэтому, мы намерены обращаться в суд и отстаивать свою правоту».

Согласно информации размещенной на официальном сайте Государственной экологической инспекции в Сумской области, свесских лесоводов обвиняют в нарушении законодательства при проведении рубок на территории Олинского и Дружбовского лесничеств, а также в том, что предприятие не получило в пользование утвержденной в установленном порядке расчетной лесосеки и утвержденных материалов лесоустройства на ревизионный период 2019-2028 годы. Отмечается, что по результатам проверки рассчитан ущерб, причиненный лесу вследствие нарушений требований природоохранного законодательства, которая составила 5820373 грн, пишет Ямпіль.INFO.