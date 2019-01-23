В Глухове отдельные классы закрыли на карантин На этой неделе количество больных гриппом и ОРВИ глуховских школьников увеличилось вдвое по сравнению с прошлой, поэтому пришлось объявить карантин выборочно.

На вынужденные каникулы ушли четыре класса в СШ №2 и один в СОШ №1. Чтобы закрыть учебные заведения на карантин полностью, нужно, чтобы количество больных была более 20%. Сейчас, по данным отдела образования, их около 5%, пишет Неделя.

Как прокомментировала заведующая лабораторным центром Марина Матвиенко, показатель порогового уровня не превышен. В городе уменьшилось количество взрослых больных, зато учеников - увеличилось. В районе показатели остались на уровне прошлой недели. Пока карантинные мероприятия не проводились. В области на этой неделе зарегистрировано 73 случая гриппа. Один человек умер в Конотопе. Это уже третий летальный случай в этом году на Сумщине.

- Сейчас очень много осложнений после гриппа. Причем пневмонии развиваются очень быстро: утром нет, а под вечер есть. Если появляется одышка, начинается вторая волна высокой температуры (под 39º), ухудшается общее состояние, вялость, сонливость - это могут быть признаки пневмонии. Нужно обратиться к врачу, сдать анализы и пройти рентген, - комментирует главный врач ЦПМСД Глуховского района Александр Тюльпа.

Напомним, что в департаменте здравоохранения сообщали о трех новых штамма гриппа. Вместо пандемического, к которому мы привыкли, H1N1 Калифорния, пришли H1N1 H3N2 Сингапур, H1N1 Мичиган и B Колорадо, обнаруженный в США в прошлом году.