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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:52242

На Сумщине будут судить убийцу отчима

До 15 лет лишения свободы грозит мужчине, который лишил жизни своего отчима.

Недригайловским отделом Роменской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 35-летнего мужчины, который лишил жизни своего 65-летнего отчима. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Событие произошло 9 декабря 2018 года в пгт Недригайлов. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, лег отдыхать. В это время его отчим задел металлическое ведро, которое с грохотом упало на пол. Подвыпивший молодой человек проснулся от шума и начал упрекать отчима, что тот его разбудил. Между мужчинами началась словесная перепалка, в ходе которой младший начал наносить удары старшему руками и ногами, а потом долгое время сжимал шею руками. От полученных травм отчим умер на месте происшествия.

«Приговор обвиняемый ждет под стражей. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы», - рассказал начальник Недригайловского отдела Роменской местной прокуратуры Андрей Игнатьев, пишет пресс-служба прокуратуры области.

Право Недригайлов Убийство

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