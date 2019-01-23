В Сумах хотят связать аэропорт с европейской столицей

В единой системе местных петиций зарегистрировано обращение «Обратиться к областным властям с требованием восстановить сумской аэропорт для сообщения с одним из крупных европейских аэропортов».
«Аэропорт "Сумы" - это коммунальное предприятие Сумского областного совета, которое тратит деньги с нулевым результатом. Городская власть должна настаивать на его восстановлении и должна помочь с этим областной власти ради жителей Сум.
В Сумы очень трудно и неудобно добираться из других городов и стран. Это минус не только для жителей города, но и большой минус для инвестиционной привлекательности всей Сумской области. Переезд из Киева на разбитой маршрутке такими же разбитыми дорогами слишком длинный, неудобный и откровенно шокирующий иностранцев, которые могли бы инвестировать в наш регион, и смотрят на него как на нечто дикое и слишком далекое. Конечно, перелет Сумы-Киев сегодня скорее всего будет нерентабельным. Но самолет 1-2 раза в неделю в европейский город, где есть большой аэропорт с возможностью пересесть на другие рейсы почти в любой другой город, точно пользовался популярностью, и подсоединил бы Сумы ко всему миру», - пише автор петиции Ми Андрей Анатольевич.
Дата начала сбора подписей: 6 февраля 2019 года. До конца сбора подписей осталось 44 дня.
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Восстановление газонов и других зеленых насаждений при ремонте дворов и дорог»....
Сегодня, 6 февраля, на сессии Сумского горсовета депутаты поддержали решение «О рассмотрении электронной петиции Шевченко Владимира Владимировича «Запрет использования одноразовых...
Сегодня, 6 февраля, на сессии Сумского горсовета рассматривали проект решения «О рассмотрении электронной петиции Дворниченко В.Н. «Депутатам СМР немедленно внести...
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Льготный проезд. Быть или не быть?»....
На сайті онлайн-петицій зареєстроване звернення «Встановити пам'ятну табличку Герою України В'ячеславу Чорноволу до 20 річчя з дня його загибелі»....