В Сумах хотят связать аэропорт с европейской столицей Сумчане голосуют за возобновление работы сумского аэропорта.

В единой системе местных петиций зарегистрировано обращение «Обратиться к областным властям с требованием восстановить сумской аэропорт для сообщения с одним из крупных европейских аэропортов».

«Аэропорт "Сумы" - это коммунальное предприятие Сумского областного совета, которое тратит деньги с нулевым результатом. Городская власть должна настаивать на его восстановлении и должна помочь с этим областной власти ради жителей Сум.

В Сумы очень трудно и неудобно добираться из других городов и стран. Это минус не только для жителей города, но и большой минус для инвестиционной привлекательности всей Сумской области. Переезд из Киева на разбитой маршрутке такими же разбитыми дорогами слишком длинный, неудобный и откровенно шокирующий иностранцев, которые могли бы инвестировать в наш регион, и смотрят на него как на нечто дикое и слишком далекое. Конечно, перелет Сумы-Киев сегодня скорее всего будет нерентабельным. Но самолет 1-2 раза в неделю в европейский город, где есть большой аэропорт с возможностью пересесть на другие рейсы почти в любой другой город, точно пользовался популярностью, и подсоединил бы Сумы ко всему миру», - пише автор петиции Ми Андрей Анатольевич.

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