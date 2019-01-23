С евродворами и евротротуарами сумчане хотят еще и еврогазоны На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Восстановление газонов и других зеленых насаждений при ремонте дворов и дорог».

«Приведение в порядок зеленых насаждений должно быть частью любого ремонта улиц, а также "евродворов". К сожалению, у местных гуру урбанистики хватает клепки только на тротуары из примитивной серой плитки. Это не является достаточным для превращения города Сумы в нечто похожее на нормальный европейский город. Городу нужны зеленые газоны, кусты и деревья. Не формальные зеленые зоны, которые фактически часто является грязью и лужами, а качественные газоны со здоровой травой.

Кроме того, что во время реконструкции улиц никто не занимается газонами, после каждого ремонта тротуара подрядные организации оставляют горы песка и мусора. Даже на сайте Сумского городского совета, где есть новость о еще несколько метров той же серой плитки, на фото видны остатки песка, которые никто не убрал: https://smr.gov.ua/uk/novini/miske-gospodarstvo/12372- dityachomu-parku-kazka-dodali-komfortu.html

ЧП Рыкун А.Ю. нет дела до оскверненного им же газона. Поражает тот факт, что такое безобразие разместили на сайте городского совета как достижение, и никто не замечает такую ужасную халтуру.

Другой "хороший" пример - остановка на улице Троицкая, вокруг которой по периметру насыпали песка на зеленую траву - красиво и "по-европейски".

Такая же ситуация почти на каждом объекте. Вместо приведения в порядок газонов и посадки травы как части ремонта, на объектах оставляют строительный мусор (щебень, куски асфальта) и песок.

Предлагается:

1. Сделать обязательным приведение в порядок газонов включая завозом нормального грунта во время любого ремонта тротуаров.

2. Значительно повысить требования к качеству работ и не принимать откровенную халтуру, которая сейчас почти на всех объектах.

3. Улучшить качество проектирования пешеходных дорожек, которые должны быть удобными, и не побуждать пешеходов "срезать" и вытаптывать остатки травы на газонах», - пишет автор петиции Ми Андрей Анатольевич.

Дата начала сбора подписей: 6 февраля 2019 года. До конца сбору подписей осталось 44 дня.

Подписать петицию можно здесь.