Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:58176

С евродворами и евротротуарами сумчане хотят еще и еврогазоны

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Восстановление газонов и других зеленых насаждений при ремонте дворов и дорог».

«Приведение в порядок зеленых насаждений должно быть частью любого ремонта улиц, а также "евродворов". К сожалению, у местных гуру урбанистики хватает клепки только на тротуары из примитивной серой плитки. Это не является достаточным для превращения города Сумы в нечто похожее на нормальный европейский город. Городу нужны зеленые газоны, кусты и деревья. Не формальные зеленые зоны, которые фактически часто является грязью и лужами, а качественные газоны со здоровой травой.

Кроме того, что во время реконструкции улиц никто не занимается газонами, после каждого ремонта тротуара подрядные организации оставляют горы песка и мусора. Даже на сайте Сумского городского совета, где есть новость о еще несколько метров той же серой плитки, на фото видны остатки песка, которые никто не убрал: https://smr.gov.ua/uk/novini/miske-gospodarstvo/12372- dityachomu-parku-kazka-dodali-komfortu.html

ЧП Рыкун А.Ю. нет дела до оскверненного им же газона. Поражает тот факт, что такое безобразие разместили на сайте городского совета как достижение, и никто не замечает такую ужасную халтуру.

Другой "хороший" пример - остановка на улице Троицкая, вокруг которой по периметру насыпали песка на зеленую траву - красиво и "по-европейски".

Такая же ситуация почти на каждом объекте. Вместо приведения в порядок газонов и посадки травы как части ремонта, на объектах оставляют строительный мусор (щебень, куски асфальта) и песок.

Предлагается:

1. Сделать обязательным приведение в порядок газонов включая завозом нормального грунта во время любого ремонта тротуаров.

2. Значительно повысить требования к качеству работ и не принимать откровенную халтуру, которая сейчас почти на всех объектах.

3. Улучшить качество проектирования пешеходных дорожек, которые должны быть удобными, и не побуждать пешеходов "срезать" и вытаптывать остатки травы на газонах», - пишет автор петиции Ми Андрей Анатольевич.

Дата начала сбора подписей: 6 февраля 2019 года. До конца сбору подписей осталось 44 дня.

Подписать петицию можно здесь.

Общество Газоны Еврогазоны Петиция

По тематике

В Сумах хотят связать аэропорт с европейской столицей
Сегодня 08:00

В Сумах хотят связать аэропорт с европейской столицей

Сумчане голосуют за возобновление работы сумского аэропорта....

В Сумах «отказались» от полиэтиленовых пакетов
Вчера 11:59

В Сумах «отказались» от полиэтиленовых пакетов

Сегодня, 6 февраля, на сессии Сумского горсовета депутаты поддержали решение «О рассмотрении электронной петиции Шевченко Владимира Владимировича «Запрет использования одноразовых...

Сумские депутаты отказались от электробусов
Вчера 11:52

Сумские депутаты отказались от электробусов

Сегодня, 6 февраля, на сессии Сумского горсовета рассматривали проект решения «О рассмотрении электронной петиции Дворниченко В.Н. «Депутатам СМР немедленно внести...

05.02.2019 14:08

Сумчане просят ввести 50-процентный льготный проезд для пенсионеров

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Льготный проезд. Быть или не быть?»....

Сумчани просять встановити меморіальну дошку до роковин загибелі Чорновола
05.02.2019 13:30

Сумчани просять встановити меморіальну дошку до роковин загибелі Чорновола

На сайті онлайн-петицій зареєстроване звернення «Встановити пам'ятну табличку Герою України В'ячеславу Чорноволу до 20 річчя з дня його загибелі»....

Новости

В Сумах на взятке задержали прокурора
04.02.2019 20:45
Сумские теннисисты отыграли третий тур Суперлиги
Сегодня 09:40
С евродворами и евротротуарами сумчане хотят еще и еврогазоны
Сегодня 08:58
Сумской чемпионат Украины по легкой атлетике можно посмотреть онлайн
Сегодня 08:27
В Сумах хотят связать аэропорт с европейской столицей
Сегодня 08:00
Сумскому адвокату, которого задерживали с прокурором, назначили залог
Вчера 21:54
Сумские дзюдоистки с медалями кадетского чемпионата Украины
Вчера 21:48
Сумского прокурора, которого задержали на взятке, суд отпустил
Вчера 21:07
В суд поступило 14 админматериалов по коррупции мэра Сум
Вчера 19:34
На сумской границе обнаружили 100-летнюю книгу
Вчера 17:50
На Сумщине за день полиция раскрыла семь наркопреступлений
Вчера 17:14
Очередной маршрутчик проехал на красный и получил штраф (видео)
Вчера 16:40
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 15:20 19:20 23:40
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
Кино Космос
16:30—50 грн. 20:15—55 грн.
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:30—55 грн.
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:10 14:05 20:45
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
Кино Дружба
20-15 - 65 грн.
 
«Мартин Боруля» И.Карпенко-Карого
Театр Театр им. М.С.Щепкина
15.00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.