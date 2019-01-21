Спешите видеть: «Скандинавия этюдная» в Сумах 6 февраля в помещении Сумской городской галереи состоялось открытие выставка живописи авторства Юрия Тертичника под названием «Скандинавия этюдная».

Главный сюжет выставки - это живописные пейзажи разных уголков Скандинавии. Сам автор работ - коренной сумьянин, однако уже не первый год живет в Швеции. Не имея специального образования, он начал творить и изображать сюжеты тех мест, которые сейчас часто видит собственными глазами.

«В детстве я писал рассказы, заметки, афоризмы, но жизнь сводила меня с художниками. Тогда я не понимал зачем. Прежде всего, мы хорошо понимали друг друга, большинство из них были очень искренними людьми. Только в 30 лет я понял, почему именно среди художников я еще в детстве нашел друзей. Один пленэр с Сергеем Лебеденко изменил меня. С того дня краски вошли в мою жизнь. Они всегда со мной, и там, где меня захватило вдохновение, я останавливаюсь и пишу. Сейчас я увлекся сюжетами Скандинавии, которые и хочу вам показать», - говорил автор экспозиции.

Выставка продлится до 10 февраля включительно. Вход свободный.