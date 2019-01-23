На Сумщине из-за скользкой дороги перевернулись два авто

6 февраля в 9:10 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи гражданам вблизи с. Будище Глуховского района.
На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что водитель автомобиля, двигаясь по скользкой дороге, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего авто перевернулось. Владельцы самостоятельно перевернули авто на колеса, а спасатели с помощью вездеходного пожарного автомобиля на шасси МАЗ отбуксировали авто из кювета на безопасный участок дороги.
Похожий случай имел место и в Лебединском районе, где неподалеку с. Голубовка водитель, не справившись с управлением, съехал с дороги и допустил переворачивание автомобиля. Помощь оказывали бойцы 2-й Государственной пожарно-спасательной части.
Всего для оказания помощи были привлечены 2 единицы специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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