Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:19311

На Сумщине из-за скользкой дороги перевернулись два авто

Спасатели дважды оказали помощь автомобилистам, которые оказались в кювете

6 февраля в 9:10 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи гражданам вблизи с. Будище Глуховского района.

На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что водитель автомобиля, двигаясь по скользкой дороге, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего авто перевернулось. Владельцы самостоятельно перевернули авто на колеса, а спасатели с помощью вездеходного пожарного автомобиля на шасси МАЗ отбуксировали авто из кювета на безопасный участок дороги.

Похожий случай имел место и в Лебединском районе, где неподалеку с. Голубовка водитель, не справившись с управлением, съехал с дороги и допустил переворачивание автомобиля. Помощь оказывали бойцы 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

Всего для оказания помощи были привлечены 2 единицы специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Дтп Скользкая дорога Спасатели

По тематике

Стали известны подробности вчерашнего автобусного ДТП
Вчера 12:49

Стали известны подробности вчерашнего автобусного ДТП

В результате ДТП повреждено два транспортных средства, которые предоставляют услуги по перевозке пассажиров....

Вчера 10:03

В Сумах произошло 5 ДТП, в которых пострадали дети

В январе в областном центре произошло 5 ДТП, в которых несовершеннолетних получили телесные повреждения....

Вчера 08:34

В Сумах столкнулись маршрутка и автобус

Вечером 5 февраля на остановке «Автовокзал» произошло ДТП....

04.02.2019 15:58

За выходные в Сумах произошло 9 ДТП

Патрульная полиция Сумской области информирует о деятельности испекторов в выходные дни....

В Сумах в ДТП попал инкассаторский автомобиль (обновлено)
01.02.2019 17:44

В Сумах в ДТП попал инкассаторский автомобиль (обновлено)

Авария произошла сегодня, 1 февраля, в 16-40 на пр. Лушпы возле ТЦ «Лавина»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 15:20 19:20 23:40
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
Кино Космос
16:30—50 грн. 20:15—55 грн.
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:30—55 грн.
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:10 14:05 20:45
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
Кино Дружба
20-15 - 65 грн.
 
«Мартин Боруля» И.Карпенко-Карого
Театр Театр им. М.С.Щепкина
15.00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.