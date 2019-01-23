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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:2073

Сумчанки выиграли чемпионат Беларуси

2 февраля завершился чемпионат Беларуси по индорхоккею.

Евгения Керноз с кубком чемпионок. Ольга Куровская сразу за ней.

В составе чемпиона ХК «Минск» играли две воспитанницы сумского хоккея Евгения Керноз и Ольга Куровская.

В этом сезоне соревнования были сыграны по новой системе: 3 тур состоял из полуфинальных матчей и игр за места. За выход в финал встретились «Ритм» (Гродно) - «Минск-2» и «Виктория» (Смолевичи) – «Минск».

Вторая команда «Минска» совершила сенсацию: со счетом 3:2 был обыгран чемпион-2018 «Ритм». Второй полуфинал в основное время завершился вничью 2:2 (оба гола минчанок на счету Евгении Керноз), но в серии буллитов больше повезло минчанкам.

Матчи за места проводились до 2 побед. «Минск-1» одержал победу над своей второй командой в обоих играх (6:2 и 3:Innocent. В каждой из игр по голу забили сумчанки – в первом Евгения Керноз, во втором – Ольга Куровская.

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