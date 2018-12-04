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Евгений Кудлай
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Вдову застреленного в Сумах Анатолия Жука хотят заочно взять под стражу

Ходатайство об избрании меры пресечения Анне Жук, подозреваемой в убийстве своего мужа Анатолия Жука, сегодня, 7 февраля рассматривал Заречный районный суд г. Сумы.

Прокурор Богдан Волобуев просит назначить женщине в качестве меры пресечения содержание под стражей без права на залог. Заседание проходит в закрытом режиме. Об этом ходатайствовал прокурор по тем мотивам, что при рассмотрении ходатайства озвучиваются подробности личной жизни супругов, пишет Sumy.Today.

Ходатайство рассматривается без самой Анны Жук, ведь она, по данным прокуратуры, выехала в Россию до того, как ей объявили подозрение в убийстве мужа. Из-за необходимости истребовать документы у Государственной пограничной службы судья Ирина Климашевская перенесла судебное заседание на 22 февраля.

Напомним: Анатолия Жука убили во дворе его дома 2 августа 2018 года двумя выстрелами - в голову и спину. Прокуратура подозревает, что убийство совершила жена Анатолия Жука - Анна по личным мотивам. Друзья же убитого считают, что убийство могло быть совершенным из-за активной политической деятельности Анатолия Жука. Он был одним из основных оппозиционеров действующей в Сумах городской власти. Был депутатом Сумского городского совета прошлого созыва, возглавлял городской департамент градостроительства и земельных отношений.

Право Анатолий Жук Анна Жук Под стражу Убийство Жука

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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