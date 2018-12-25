В Сумах пройдет чемпионат Украины по дзюдо

На турнир приедут сильнейшие спортсмены в этом возрасте, в том числе некоторые сборники. Начало соревнований в 10:00.
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