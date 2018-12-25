Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:1484

В Сумах пройдет чемпионат Украины по дзюдо

19 февраля в манеже СумГУ состоится чемпионат Украины по дзюдо среди молодежи до 23 лет.

На турнир приедут сильнейшие спортсмены в этом возрасте, в том числе некоторые сборники. Начало соревнований в 10:00.

Спорт Дзюдо

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Сумские дзюдоистки с медалями кадетского чемпионата Украины
06.02.2019 21:48

Сумские дзюдоистки с медалями кадетского чемпионата Украины

5-6 февраля в Черкассах проходил чемпионат Украины по дзюдо среди кадетов до 18 лет....

Сумской дзюдоист взял бронзу на мировом гран-при
26.01.2019 10:02

Сумской дзюдоист взял бронзу на мировом гран-при

В Израиле продолжаются соревнования Мирового гран-при по дзюдо....

Сумской студент взял «серебро» в Тель-Авиве
25.01.2019 15:25

Сумской студент взял «серебро» в Тель-Авиве

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18.01.2019 10:21

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Международный турнир по дзюдо «Кубок Континиума» проходил в Луцке 16-17 января....

В Сумах прошел чемпионат области по дзюдо
25.12.2018 09:32

В Сумах прошел чемпионат области по дзюдо

21-22 декабря в Сумах проходил чемпионат Сумщины среди юношей и девушек....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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