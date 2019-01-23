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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине во время ликвидации пожара спасли полсотни животных (видео)

7 февраля в 7:49 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в с. Герасимовка Роменского района.

О пожаре сообщила хозяйка, которая увидела дым и пламя в электрощитовой помещения. На место происшествия были направлены дежурные караулы 14-й Государственной пожарно-спасательной части и местные пожарные команды с. Бобрик и Пустовойтовка.

По прибытию было установлено, что в хозяйственной постройке одно из помещений и коридор охвачены огнем, образовалось сильное задымление, из-за чего спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на кровлю и остальные сооружения. При проведении разведки в одном из помещений было обнаружено четыре газовых баллона, которые спасатели вынесли из помещения, тем самым предотвратили их взрыв. Для бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая была расположена на расстоянии 2 км от очага горения.

В 8:33 возгорание было локализовано, а в 9:27, потратив на тушение 17 тонн воды, ликвидировано. Благодаря оперативным действиям спасателей были спасены 51 домашнее животное, а именно 18 коров, 30 свиней, 2 барана и 1 лошадь, а также не допущено дальнейшего распространения огня на остальные постройки.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 17 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 2 автомобиля и 2 работника местной пожарной охраны.

По предварительным выводам специалистов причиной пожара стало короткое замыкание в электросети, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Пожар Роменский район

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