Выборы-выборы: на Сумщине кандидатка в президенты нарушает закон

7 февраля наблюдатели ОПОРЫ прислали официальное обращение руководству Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области с просьбой прекратить распространение наружной рекламы Юлии Тимошенко с использованием элементов Государственного Герба Украины. ОПОРА называет такие действия нарушением прав потребителей в сфере рекламы.
Речь идет об агитационных билбордах кандидата на пост Президента Украины Юлии Тимошенко на улицах Харьковская, Привокзальная, Прокофьева в областном центре с использованием изображения элемента Государственного Герба Украины.
«Использование государственных символов в политической рекламе в избирательном законодательстве прямо не запрещено, но это является нарушением закона о рекламе и также, по моему мнению, является не совсем этичным», - отметила координатор гражданской сети ОПОРА в Сумской области Ирина Стегний.
«Это является нарушением ч. 1 ст. 8 Закона Украины «О рекламе», который запрещает использовать или имитировать изображение Государственного Герба Украины на рекламной продукции. Согласно ч. 2 ст. 27 Закона Украины «О рекламе» ответственность за нарушение законодательства о рекламе несут рекламодатели, виновные в заказе распространения рекламы, запрещенной законом; в несоблюдении установленных законом требований относительно содержания рекламы, а также производители рекламы, виновные в нарушении прав третьих лиц при изготовлении рекламы. Согласно этой же статье за нарушение законодательства о рекламе могут быть наложены штрафные санкции в пятикратном размере стоимости распространения или изготовленной рекламы», - отмечает советник по юридическим вопросам Гражданской сети ОПОРА Павел Романюк.
В связи с этим, в своем обращении к Госпродпотребслужбы ОПОРА просит рассмотреть заявление по существу, решить вопрос о прекращении нарушения прав потребителей в сфере рекламы и принять решение о приостановлении распространения подобной рекламы на территории города Сумы и Сумской области.
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