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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах разыграли медали индорхоккейного чемпионата

8-10 февраля в Сумах прошел третий тур чемпионата Украины по индорхоккею среди женских команд.

Игры проходили в спортзале областной ДЮСШ. Как и в первых двух турах без поражений завершил тур и весь чемпионата многократный чемпион МСК «Сумчанка». Серебро досталось команде «ИФК СумГПУ», бронза – Сборной Полтавы.

Четвертое место заняла команда СДЮШОР «Динамо», пятое – бориспольский «Колос», шестое - «СумГУ», седьмое - «ОДЮСШ-КСД».

Лучший игрок чемпионата Евгения Мороз, лучший бомбардир - Юлия Шевченко, лучший нападающий - Ольга Гончаренко, лучший вратарь - Татьяна Степанченко (все – «Сумчанка»). Лучший защитник Виктория Мельник (Сборная Полтавы). Самый перспективный игрок - Валерия Зайцева («ИФК СумГПУ»). Приз от судейской коллегии получила София Пьяных (СДЮШОР «Динамо»).

Уже во вторник чемпионки Украины отправляются в Германию, где будут играть в кубке Европейских чемпионок.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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