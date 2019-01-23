В Сумах разыграли медали индорхоккейного чемпионата

Игры проходили в спортзале областной ДЮСШ. Как и в первых двух турах без поражений завершил тур и весь чемпионата многократный чемпион МСК «Сумчанка». Серебро досталось команде «ИФК СумГПУ», бронза – Сборной Полтавы.
Четвертое место заняла команда СДЮШОР «Динамо», пятое – бориспольский «Колос», шестое - «СумГУ», седьмое - «ОДЮСШ-КСД».
Лучший игрок чемпионата Евгения Мороз, лучший бомбардир - Юлия Шевченко, лучший нападающий - Ольга Гончаренко, лучший вратарь - Татьяна Степанченко (все – «Сумчанка»). Лучший защитник Виктория Мельник (Сборная Полтавы). Самый перспективный игрок - Валерия Зайцева («ИФК СумГПУ»). Приз от судейской коллегии получила София Пьяных (СДЮШОР «Динамо»).
Уже во вторник чемпионки Украины отправляются в Германию, где будут играть в кубке Европейских чемпионок.
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