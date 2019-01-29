Как выступили сумчанки на Европейском олимпийском фестивале В Сараево (Босния и Герцеговина) продолжается Европейский юношеский олимпийский фестиваль.

12 февраля в дело вступили баитлонисты. В спринтерской гонке у девушек выступала глуховчанка Татьяна Продан.

Первая из стартовавших, наша земляка, не справилась со стрельбой, закрыв суммарно лишь половину мишеней. В итоге заняла лишь 69-ое место, отстав от победительницы на 6 минут. Лучшая из украинок львовянка Юлия Городна была 8-ой.

В гонке свободным стилем среди лыжниц сумчанка Дарья Ковалева стала 45-ой из 81 спортсменок.