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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:26363

Как выступили сумчанки на Европейском олимпийском фестивале

В Сараево (Босния и Герцеговина) продолжается Европейский юношеский олимпийский фестиваль.

12 февраля в дело вступили баитлонисты. В спринтерской гонке у девушек выступала глуховчанка Татьяна Продан.

Первая из стартовавших, наша земляка, не справилась со стрельбой, закрыв суммарно лишь половину мишеней. В итоге заняла лишь 69-ое место, отстав от победительницы на 6 минут. Лучшая из украинок львовянка Юлия Городна была 8-ой.

В гонке свободным стилем среди лыжниц сумчанка Дарья Ковалева стала 45-ой из 81 спортсменок.

Спорт Биатлон Дарья Ковалева Европейский юношеский олимпийский фестиваль Лыжные гонки Татьяна Продан

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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