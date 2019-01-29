«СДПУ» и «СумДУ» сыграли в ничью

«СДПУ» — «СумДУ» — 2:2
«СДПУ»: Балухта — Завгородний, Кончаков, Пимоненко, Ганжа, Луценко А., Луценко Д., Козуб, Прокопов, Курило, Окопный, Старченко — Калацкий
«СумДУ»: Петухов — Бабынин, Дробоног, Мороз, Грибачёв, Таранченко, Литний, Нагернюк, Катеринин, Игумнов, Сорока, Прощенко — Паламарчук, Нюкало
Голы: Прокопов, 6, Окопный, 17 — Мороз, 30, Прощенко, 37
Удаления: Сорока, Игумнов
В другом матче нашей группы «ХНУ» дома разгромил «ПНТУ» — 8:2 и вышел на чистое первое место с 7 очками. У "СуМДУ" - 5 очков, у Сумского педа - 1, у полтавчан - 0.
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