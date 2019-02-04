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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах будут судить двух полицейских-взяточников

В суд поступило дело по обвинению двух правоохранителей в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

13 февраля в Заречный расуд Сум поступил обвинительный акт в отношении двух сотрудников полиции (на момент события) в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Кроме того один из них, гражданин М., обвиняется еще и в совершении ДТП на пешеходном переходе по улице И. Сирко в г. Сумы (ч. 1 ст. 286 УК Украины).

Подготовительное судебное заседание состоится в 10 час. 30 мин. 18 февраля 2019 года.

Информационно: мужчин обвиняют в вымогательстве и получении 10 тыс. грн. неправомерной выгоды от женщины за непривлечение ее сына к уголовной ответственности за совершенное правонарушение.

ДТП, в совершении которой обвиняют одного из мужчин, произошла 21 августа 2018 года в г. Сумы на регулируемом перекрестке ул. Интернационалистов и ул. И. Сирко. Водитель автомобиля Daewoo Lanos совершил наезд на двух пешеходов, которые шли по пешеходному переходу. Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Данное дело до Заречного районного суда г. Сумы поступила по подсудности из Великописаревского районного суда Сумской области.

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