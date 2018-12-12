На Сумщине открыта «горячая» линия по вопросам ввоза транспортных средств на территорию Украины

Телефон «горячей» телефонной линии (044) 481 19 61, сообщает Главное управление ГФС в Сумской области.
На российско-украинской границе сумские таможенники обнаружили незаконное перемещение лекарств....
На таможенном посту «Бачевск» работники Сумской таможни ГФС задержали крупную контрабандную партию лососевой икры....
В Сумской области ликвидирован Центр минимизации таможенных платежей, через который в течение двух лет проведения импортных операций на 200 млн...
На таможенном посту «Бачевск» таможенники Сумщины вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины в Сумской области и пограничной службы обнаружили скрытое...
На таможенном посту «Екатериновка» Сумской таможни ГФС задержана гражданка Украины, которая пыталась пересечь таможенную границу с культурной ценностью....