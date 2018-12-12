На Сумщине открыта «горячая» линия по вопросам ввоза транспортных средств на территорию Украины Сумская таможня ГФС информирует таможенных брокеров и граждан о начале деятельности «горячей» телефонной линии по вопросам предоставления консультаций по реализации норм Закона Украины №2612-VIII «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украина».

Телефон «горячей» телефонной линии (044) 481 19 61, сообщает Главное управление ГФС в Сумской области.