«Сумчанка» стартовала в Гамбурге с поражения от россиянок Сегодня, 15 февраля, в Гамбурге (Германия) стартовал EuroHockey Indoor Club Cup 2019 Women.

В турнире принимают участие восемь сильнейших клубов Старого Света, в том числе МСК «Сумчанка».

Первым соперником наших девчат было «Динамо-Электросталь» из России. Счет уже на второй минуте встречи открыли россиянки, - Юлия Сартакова. Спустя три минуты Светлана Ерошина удвоила преимущество. Но на 8-9 минутах Ольга Гончаренко, отличившись дублем, сравняла счет. Однако на 13-ой минуте соперницы снова вышли вперед, - Анастасия Колпакова.

В начале второго тайма, на 22-ой минуте Светлана Ерошина забила четвертый гол в ворота «Сумчанки». Спустя четыре минуты счет стал уже 2:5, - Юлия Сартакова. На 30-ой минуте Юлия Шевченко забила третий гол россиянкам. Однако на 34-ой минуте счет снова стал крупным, - Светлана Ерошина оформила хет-трик. Через две минуты седьмым мячом в воротах наших отметилась Варвара Макеева. Еще через минуты и Юлия Сартакова оформила хетт-трик.

В итоге 3:8 – разочаровывающее начало турнира. Сегодня сумчанки сыграют с хозяйками турнира Der Club an der Alster.